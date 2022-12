Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tresore bei Einbruch gestohlen/Einbruch in Nagelstudio/"Heiße Ware" gestohlen/Palletkauf bei Online "Fake-Shop"

Lüdenscheid (ots)

In der Humboldstraße verschafften sich Unbekannte, zwischen 14:00 und 15:20 Uhr, durch das Einschlagen einer Glasscheibe der Kellertür Zutritt zu dem dortigen Mehrfamilienhaus. Anschließend öffneten sie, vermutlich mit einer sogenannten Türfallenöffnungsnadel, eine geschlossene Wohnungstür. Aus der Wohnung stahlen sie anschließend einen Tresor. Hinweise auf mögliche Täter liegen der Polizei bisher nicht vor. (schl)

Über ein aufgehebeltes Fenster stiegen Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Nagelstudio an der Wehberger Straße ein. Sie entwendeten in der Folge das komplette Kassensystem mitsamt Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl) Ein mit Glühwein gefüllter Kunststofftank wurde zwischen dem 09.12. und dem 16.12 vom Weihnachtsmarkt am Rathausplatz entwendet. Der Tank stand innerhalb einer großen Holzkiste neben einem Glühweinstand. Die Täter knackten ein Vorhängeschloss, um an die "heiße Ware" zu kommen. Die genaue Liter Anzahl des erbeuteten Getränks steht nicht fest. (schl)

Eine 46-jährige Lüdenscheiderin bestellte bereits am 15.12. auf einer Internetseite Holzpallets im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages und überwies das Geld. Sie erhielt in der Folge keine Ware. Auf Anrufe und E-Mails reagierte der Betreiber der Internetseite nicht. Bei Recherchen stellte sich heraus, dass es sich um einen sogenannten "Fake-Shop" handelte. Die Geschädigte erstattete Anzeige. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell