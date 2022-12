Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Cabrio Dach aufgeschnitten/Taschendiebe in der Fußgängerzone

Iserlohn (ots)

Ein zwischen Montagabend, 21.00 Uhr und Dienstagmorgen, 09:00 Uhr in der Schüttestraße parkendes VW Cabriolet wurde zum Ziel von Einbrechern. Indem sie das Dach zerschnitten erhielten sie Zugriff auf den Innenraum des Fahrzeugs und entwendeten eine Geldbörse. Die Polizei warnt in diesem Zuge davor, Wertsachen in Fahrzeugen aufzubewahren. (schl)

Zu zwei Taschendieben in der Fußgängerzone ist es am Dienstag, zwischen 11:30 und 12:15 Uhr, gekommen. In beiden Fällen wurde den Geschädigten jeweils die Geldbörse aus einer mitgeführten Handtasche entwendet. Die Polizei bittet, insbesondere im dichten Gedränge der Vorweihnachtszeit, Wertgegenstände körpernah zu tragen. Dazu eignen sich insbesondere Innentaschen von Jacken und Mänteln. (schl)

