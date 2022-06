Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zweiter Einbruchsversuch geglückt

Apolda (ots)

In der Nacht vom 06.06.2022 zum 07.06.2022 brachen unbekannte Täter erneut in einen Imbiss in der Jenaer Straße in Apolda ein und entwendeten aus einem Kühlschrank die darin befindlichen Flaschen. Der Kühlschrank selbst befand sich in einem speziell dafür vorgesehenen Stahlkäfig, welchen die Diebe bereits am Vortag versuchten zu öffnen. Bei ihrem ersten Versuch konnten die Täter den Käfig nicht öffnen. Beim zweiten Versuch hingegen gelang ihnen der Einbruch und sie konnten Getränke im Wert von ca. 190 Euro stehlen. Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 03644/541-0 melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell