LPI-J: Nicht gesehen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Sowohl in Bucha als auch in Stadtroda beschädigte Unbekannte geparkte Fahrzeuge. Der Halter eines Renaults musste am Montagmittag feststellen, dass an seinem am Lohmberg in Stadtroda geparkten Pkw beide Außenspiegel augenscheinlich abgetreten wurden. In Bucha beschädigten unbekannte einen in der Dorfstraße abgestellten Opel mit einem unbekannten Gegenstand, indem der Lack großflächig zerkratzt wurde. In beiden Fällen erfolgte die ...

mehr