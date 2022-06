Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Festgesteckt und randaliert

Jena (ots)

Montagnachmittag befanden sich fünf Personen, zwischen 33 und 38 Jahren, in einem Fahrstuhl in der Lindenstraße. Während der Fahrt blieb der Fahrstuhl aus technischen Gründen stehen. Die Personen drückten den Notruf. Durch die Fachfirma wurden diese jedoch auf eine längere Wartezeit verwiesen. Während der Zeit des Wartens und des Versuches den Fahrstuhl zu öffnen konsumierten die Personen dann alkoholische Getränke und verschütteten diese teilweise, so dass es aus dem Fahrstuhl tropfte. Weiterhin wurde gegen die Fahrstuhltür getreten. Die Personen konnten nur gerettet werden, in dem das Dach des Fahrstuhl durch die herbeigerufene Feuerwehr abgetragen wurde. Im Fahrstuhl wurde durch die Personen weiterhin Betäubungsmittel Konsumiert. Der entstandene SD wird durch den Techniker der vor Ort befindlichen Firma nach entsprechenden Gutachtens festgelegt, so dass jetzt keine Schadenshöhe angegeben werden kann.

Anzeigen wegen Sachbeschädigung sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell