LPI-J: Angefahren und davongefahren

Apolda (ots) - In der Nacht vom 05.06.2022 zum 06.06.2022 versuchten unbekannte Täter den Getränkekühlschrank von einem Imbiss in der Jenaer Straße in Apolda zu öffnen und die darin befindlichen Flaschen zu entwenden. Da der Kühlschrank sich in einem speziell dafür vorgesehenen Stahlkäfig befand, misslang der Einbruchsversuch. Es konnten zwar mehrere Stangen des Käfigs durchtrennt werden, dieser konnte aber nicht geöffnet werden. Es entstand ein Sachschaden in ...

mehr