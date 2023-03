Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung zum Scheunenbrand in Ohlenstedt am 16.03.2023

Landkreis Osterholz (ots)

LANDKREIS Osterholz

++ Scheunenbrand in Ohlenstedt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, kam es in einer Scheune in der Biloher Straße im Ortsteil Ohlenstedt zu einem Scheunenbrand.

Eine Verkehrsteilnehmerin alarmierte Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einer Lagerscheune. Mehrere Feuerwehren aus Osterholz rückten aus und begannen sofort mit den Löscharbeiten des Brandes. Die Löschmaßnahmen dauern aktuell noch an. Für die Arbeiten vor Ort wurde die Biloher Straße vollständig gesperrt. Die Vollsperrung dauert daher noch unbestimmte Zeit an.

Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Es kamen zudem keine Tiere zu Schaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich mindestens ein Traktor in der Scheune. Der Sachschaden lässt sich vorläufig auf circa 350.000 bis 400.000 Euro beziffern.

Die Polizei Osterholz ist mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Beamte des Kriminal- und Ermittlungsdienstes Osterholz übernehmen die weitere Bearbeitung. Sie werden im Zuge dessen unter anderem den Brandort aufnehmen und auch mögliche Zeugen befragen, um die noch unklare Ursache des Brandes zu ermitteln.

Unabhängig davon sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die in Zusammenhang mit dem Brand sachdienliche Hinweise geben können. Diese nimmt die Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell