Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag zwischen 16:50 Uhr und 19:00 Uhr schlug eine bislang unbekannte Täterschaft die Scheibe eines VWs ein und gelangte so in das Innere des Fahrzeugs. Der VW war in einer Tiefgarage in der Durlacher Straße geparkt. Entwendet wurde unter anderem ein Geldbeutel. Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden ist bislang noch nicht bekannt und Teil der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/2880 zu melden.

