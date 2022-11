POL-MA: Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis): Parkenden Pkw beschädigt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht!

Mannheim-Schönau (ots) - Am Dienstagabend zwischen 17:30 und 19:45 Uhr kam es in der Friedrich-Dürr-Straße zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich vermutlich über die Terrassentür Zutritt zu einer im Erdgeschoss befindlichen Wohnung. Neben Bargeld entwendeten die Unbekannten Schmuck und weitere Wertgegenstände. Es entstand ein Diebstahlschaden im unteren ...

