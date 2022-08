Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Eis gestohlen

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Am Samstag (6. August) hebelten Unbekannte die Tür eines Kiosk an der Straße In der Schley auf. Aus einer Kühltruhe stahlen sie eine größere Menge Eis.

