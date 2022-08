Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Stühle und Tische entwendet

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Ein Zeuge beobachtete am 7. August (Sonntag), gegen 4 Uhr, wie eine unbekannte männliche Person mehrere Tische und Stühle vor einem Restaurant an der Roermonder Straße entwendete. Der Mann war etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, hatte dunkle, lockige Haare, einen dunklen gepflegten Bart und wirkte sportlich. Er war mit einem dunkelroten Trainingsanzug mit weißen Streifen an Armen und Beinen bekleidet. Wer Hinweise zu dieser Tat machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis zu geben, oder über den direkten Link:https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell