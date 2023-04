POL-EL: Aschendorf - Einbruch in Jugendzentrum

Emsbüren (ots) - In der Nacht zu Dienstag zwischen 18:45 Uhr und 07:50 Uhr sind unbekannte Täter in der Von-Linde-Straße in Emsbüren gewaltsam in ein Bürogebäude eingedrungen. Die Täter entwendeten Bargeld und eine Geldkassette. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 0541-327-3121 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr