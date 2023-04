POL-EL: Papenburg -Zeugen gesucht

Rhede (ots) - Am Dienstag kam es in der Mühlenstraße in Rhede um 01:01 Uhr zu einem Brand einer Garage mit angrenzender Scheune, wobei niemand verletzt wurde. Ursache ist vermutlich ein defektes Batterieladegerät, welches sich zusammen mit einem Pkw in der Garage befand. Die Feuerwehr Rhede war mit vier Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort. Zusätzlich war ein Rettungswagen der Malteser Papenburg anwesend. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. ...

