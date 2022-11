POL-LIP: Barntrup. Einbruch in Bäckerei misslingt.

Lippe (ots) - Am Montag (21.11.2022) brachen bislang Unbekannte im Zeitraum von 5.00 bis 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Marienbader Straße in Bad Meinberg ein. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, um ins Haus zu gelangen und machten sich dort auf die Suche nach Beute. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der ...

