Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Seminarplätze für Seniorinnen und Senioren frei.

Lippe (ots)

Das beliebte Seminar "Unfallfrei - ich bin dabei" von der Kreispolizeibehörde Lippe hat wieder einen Termin mit freien Plätzen. Am Mittwoch, 30.11.2022 findet das Seminar von 9:00 - 12:30 Uhr in der Liegenschaft der Polizei im Waldweg 20-22 in Detmold (Johannettental) statt.

Angesprochen sind ältere, aktive Autofahrerinnen und Autofahrer, die ihr Wissen zum Thema Straßenverkehr auffrischen und erweitern möchten.

Nach einem Einführungsvortrag, dem sich eine Diskussionsrunde anschließt, wird die Fahrzeugtechnik am eigenen PKW unter die Lupe genommen. Ein Highlight wird bei diesem Seminar sicherlich der Einsatz der neuen VR Brille (Virtual Reality Brille). So erleben die Seniorinnen und Senioren Gefahrensituationen in der virtuellen Welt, ohne sich oder andere Verkehrsteilnehmende wirklich in Gefahr zu bringen.

Die Teilnehmerzahl ist auf ca. 20 Personen begrenzt. Die Plätze werden in der Reihenfolge der eingehenden Anrufe besetzt. Interessierte können sich bei der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Lippe telefonisch unter 05231 / 609 - 4012, montags bis freitags in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr, informieren und anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell