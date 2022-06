Polizei Köln

POL-K: 220608-3-K Weiteres Ermittlungsverfahren wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Freitag (3. Juni) hat die Polizei Köln einen 33 Jahre alten Kölner wegen des dringenden Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von vier Kindern an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Zollstock festgenommen. Nach ersten Ermittlungen zu den auf seinem Mobiltelefon gefundenen Fotos und Videos handelt es sich bei den Opfern um Kinder im Alter von zwei bis sieben Jahren, darunter auch ein behindertes Kind. Der 33-Jährige soll seine Dienste als Betreuer auf einer Internetplattform angeboten und die Betreuungssituation für die ihm zur Last gelegten Taten ausgenutzt haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat ein Richter des Amtsgerichts Köln am 3. Juni Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Der Beschuldigte schweigt zu den Tatvorwürfen. Die Sicherung und Auswertung der auf externen Festplatten, USB-Sticks, SD-Karten, Mobiltelefonen sowie PCs, Laptops und Tablets gespeicherten Daten dauert an. Die Ermittlungen gegen den 33-Jährigen waren Ende Mai nach der Anzeige einer Mutter angelaufen, deren vierjährige Tochter der Beschuldigte missbraucht haben soll.

Wichtiger Hinweis:

Das Verfahren resultiert NICHT aus den Ermittlungen der BAO Liste, wird wegen der Übereinstimmungen hinsichtlich der Schaffung von Tatgelegenheiten über eine Betreuungs-Plattform sowie den Umstand, dass es sich bei den Opfern um kleine Kinder sowie ein behindertes Kind handelt, im PP Köln von den Ermittlerinnen und Ermittlern der BAO Liste bearbeitet.

Auskünfte zum Verfahren erteilt Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer, Staatsanwaltschaft Köln, unter Tel: 0221 477-4271. (de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell