POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Einbrecher erbeuten Spiegelreflexkamera.

Lippe (ots) - Einbrecher verschafften sich am Samstag (24. September 202) gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Ellernstraße. Die Täter gelangten zwischen 17:15 - 21 Uhr über eine Terrassentür in das Haus und suchten nach Wertgegenständen. Sie entkamen mit Uhren und Schmuck. Der Wert der Beute kann noch nicht beziffert werden. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte telefonisch unter 05231 ...

mehr