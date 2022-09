Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Mit Messer bedroht.

Lippe (ots)

Die Kripo bittet um Hinweise auf zwei Täter, die am Sonntag (25. September) drei Barntruper mit einem Messer bedroht haben. Die drei Männer (26, 29 und 33 Jahre alt) standen gegen 21:25 Uhr vor dem Eingang der Sparkasse an der Mittelstraße, als sie von den zwei Tätern angesprochen wurden. Einer der beiden nahm dabei ein Messer in die Hand. Daraufhin flüchteten die drei Barntruper in den nahe gelegenen Park. Die Täter sprachen mit osteuropäischem Akzent und werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: ca. 40 - 45 Jahre alt, dunkel gekleidet mit schwarzer Mütze; Brillenträger. 2. Täter: ca. 30 Jahre alt, Glatze, graue Sommerjacke und blaue Jeans.

Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise auf die Identität der beiden Unbekannten geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen; Telefon 05222 98180.

