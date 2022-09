Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Von Straße abgedrängt und geflüchtet

Lippe (ots)

(RB) Am frühen Sonntagmorgen befuhr eine 42-jährige Frau aus Uslar mit ihrem Pkw, Chrysler Cabrio in schwarz, um 02:30 Uhr die Ernst-Hilker-Straße in Richtung Nordstraße. Im Bereich einer dortigen Mittelinsel auf der Fahrbahn wurde sie von einem unbekannten, dunklen Pkw mit hoher Geschwindigkeit überholt und im Zuge des Überholmanövers durch diesen Pkw von der Straße auf den angrenzenden Grünstreifen abgedrängt. Der dunkle Pkw setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Nur durch "Glück im Unglück" ist kein Sach- oder Personenschaden entstanden. Das Verkehrskommissariat der Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter Tel. 05231/609-0 zu melden.

