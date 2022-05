POL-NMS: 220519-1-pdnms Polizeilicher Routineeinsatz mit Folgen, Eckernförde

Gettorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Stall und eine Lagerhalle auf einem Hofgrundstück im Fuchsweg in Gettorf am 04.05.2022 gegen 15.00 Uhr in Brand. Bei dem Brand entstand weder ein Personenschaden, noch kamen Tiere zu Schaden. Die Schadenshöhe dürfte im oberen fünfstelligen Bereich liegen. Das Feuer konnte schließlich von den FFW Gettorf und FFW Osdorf ...

