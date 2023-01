LPI-NDH: Einbruch in Firma

Nordhausen (ots) - Sonstiges: Am 22.01.2023 / gg. 03:30 Uhr wurde der PI Eichsfeld ein 26jähriger Mann in Berlingerode als vermisst gemeldet. Dieser hatte stark angetrunken gegen 01:00 Uhr eine Karnevalsveranstaltung zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen. Gegen 03:00 Uhr hatte er sich noch einmal telefonisch bei seinen Angehörigen gemeldet und mitgeteilt, dass er sich in hilfloser Lage befinden würde. Danach war das ...

mehr