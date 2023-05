Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Lagerraum

Am Freitag, 05. Mai 2023, in der Zeit von 01.00 Uhr bis 01.20 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu den Lagerräumen einer Warengenossenschaft an der Oldenburger Straße. Ob etwas entwendet wurde steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Visbek - Einbruch in Wohnung

Am Samstag, 06. Mai 2023, in der Zeit von 22.00 Uhr bis 23.20 Uhr gelangten unbekannte Täter auf den Balkon einer im 1. Obergeschoss gelegenen Wohnung eines Wohnhauses in der Rechterfelder Straße. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen und durchsuchten diese. Ob Diebesgut erlangt wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter Tel.: 04445/95074-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Von Samstag, 06. Mai 2023, 21.30 Uhr bis Sonntag, 07. Mai 2023, 14.13 Uhr beschädigten unbekannte Täter in der Driverstraße einen roten Pkw des Herstellers BMW, 318d und einen grünen Pkw des Herstellers Opel, Corsa, in dem sie die Außenspiegel und den Lack beschädigten. Beide Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz der Geschwister-Scholl-Schule abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.000,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Freitag, 05. Mai 2023, 23.00 Uhr bis Sonntag 07. Mai 2023, 16.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Produktionsstätte für Fladenbrote in der Straße Am Südfeld. Hier wurden drei Maschinen beschädigt, sodass eine weitere Produktion nicht mehr möglich ist. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 3.000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Freitag, 05. Mai 2023, 10.00 Uhr beabsichtigte ein 78-jähriger aus Dinklage mit einem Pkw von der Falkenrotter Straße nach links auf die Oldenburger Straße in Vechta abzubiegen. Eine 35-jährige Frau aus Vechta befuhr zum genannten Zeitpunkt mit ihrem Pedelec die Falkenrotter Straße in Richtung Falkenweg. Um einen Zusammenstoß im Einmündungsbereich zu vermeiden, bremste die 35-jährige Pedelecfahrerin so stark ab, dass sie zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Vechta - Wohnungseinbruchdiebstahl

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom Samstag, 06. Mai 2023, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 07. Mai 2023, 05:00 Uhr gewaltsam Zugang zum Innenhof eines Wohnhauses in der Straße Bremer Tor. Dort versuchten sie gewaltsam in die Wohnung einer 23-jährigen Frau aus Vechta zu gelangen. Dies misslang jedoch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/943-0 entgegen.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 07. Mai 2023, gegen 04.00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Holdorf mit seinem Pkw die Steinfelder Straße, obwohl ein Fahrverbot bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

