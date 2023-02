Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrssicherheitsarbeit

Mutterstadt/Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei eine Standkontrolle in Mutterstadt in der Ludwigshafener Straße (Höhe Friedhof) eingerichtet. Hierbei wurde ein 39-jähriger PKW-Fahrer mit roten Kennzeichen kontrolliert. Eine Abfrage ergab, dass die roten Kennzeichen nicht mehr zugelassen sind. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Ein anderer Fahrzeugführer hatte das vordere Kennzeichen nicht ordnungsgemäß angebracht. Weiterhin wurde ein Handyverstoß festgestellt. Im Rahmen einer Kontrollstelle am Mittag in Schifferstadt am Südbahnhof wurden acht Handyverstöße, drei Gurtverstöße und ein Ladungsverstoß geahndet. Am Abend, gegen 19:30 Uhr, stellte sich bei der Kontrolle eines 44-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Ludwigstraße heraus, dass die Versicherung für den Roller abgelaufen war. Da der Fahrer keinen Eigentumsnachweis für den Roller erbringen konnte, wurde dieser präventiv sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

