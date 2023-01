Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Leichtverletzte bei Unfall mit Überschlag

Hückeswagen (ots)

Bei einem Unfall auf der K11 bei Kormannshausen in Hückeswagen am Freitagmorgen (13. Januar) überschlug sich ein VW. Die 26-jährige Fahrerin und ihre 5-jährige Tochter zogen sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Die 26-Jährige aus Radevormwald fuhr gegen 8.45 Uhr mit ihrer Tochter aus Kormannshausen kommend in Richtung Pixberg. Kurz hinter der Ortschaft Kormannshausen kam der VW von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Mutter und Tochter kamen mit leichten Verletzungen in das Wipperfürther Krankenhaus. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden; es wurde abgeschleppt.

