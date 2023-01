POL-GM: Einbruch in Klassenraum

Lindlar (ots) - An der Einmündung Kölner Straße / Dr.-Meinerzhagener-Str. in Lindlar sind am Mittwochvormittag die beiden Autos einer 88-jährigen Lindlarerin und eines 90-jährigen Lindlarers kollidiert. Dabei zog sich der 90-Jährige leichte Verletzungen zu. Um 10:35 Uhr fuhr die 88-Jährige mit ihrem grauen VW Polo auf der Kölner Straße und beabsichtigte an der Einmündung nach links auf die ...

mehr