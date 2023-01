Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Spardosen in Kirche geleert

Engelskirchen (ots)

In einer Kirche im Burger Weg haben Unbekannte am Samstag (7. Januar) den Inhalt von zwei Spardosen gestohlen. Während der Öffnungszeiten der Kirche, im Zeitraum zwischen 8:15 Uhr und 17 Uhr, lösten die Täter die Bodenbefestigung von zwei Figuren, um so an den Inhalt der beiden daran befestigten Spardosen zu gelangen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

