Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunken über eine rote Ampel gefahren und einen Unfall verursacht

Speyer (ots)

Am 30.01.2023 gegen 20:31 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem PKW die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung der Landwehrstraße in Speyer. An der Kreuzung zur Iggelheimer Straße ordnet er sich in der Linksabbiegespur vor der Ampel ein und hält wegen Rotlichts zunächst an. Er fuhr dann aber trotz Rotlichts in den Kreuzungsbereich hinein, da er vermutlich die Ampeln verwechselte. Zeitgleich befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem PKW die Landwehrstraße in Richtung der Iggelheimer Straße. An der Kreuzung fuhr er aufgrund Grünlicht weiter geradeaus in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Der 56-Jährige kollidierte frontal mit der linken Fahrzeugseite des 41-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 56-Jährigen alkoholtypische Aus- sowie Auffallerscheinungen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden von ca. 27.000 Euro. Den 56-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell