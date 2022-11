POL-ME: Wertvoller Porsche-Oldtimer aus Tiefgarage entwendet - Monheim am Rhein - 2211092

Polizei Mettmann

Wertvoller Porsche-Oldtimer aus Tiefgarage entwendet - Monheim am Rhein

Mettmann (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben in Monheim am Rhein einen wertvollen Porsche 911 Oldtimer aus einer Tiefgarage entwendet. Die Polizei hat das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs.

Folgendes war geschehen:

Bereits vor über zwei Wochen, am Sonntag (6. November 2022), hatte der Halter des Porsche seinen Wagen auf einem angemieteten Stellplatz in einer Tiefgarage an der Claire-Walldorf-Straße abgestellt. Als er nun am Sonntag (20. November 2022) um 16:15 Uhr nach seinem Auto schauen wollte, stellt er fest, dass der Porsche verschwunden und augenscheinlich entwendet worden war, woraufhin er die Polizei benachrichtigte und den Diebstahl zur Anzeige brachte.

Die Polizei leitete am Tatort erste Ermittlungen ein und ließ das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausschreiben. Wie die Täter den Wagen aus der Tiefgarage wegfahren oder abtransportieren konnten, oder wie sie sich Zugang in die Tiefgarage verschafften, ist aktuell noch nicht geklärt und Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Bei dem roten Porsche 911 handelt es sich um ein älteres Modell, welches im Jahr 1975 erstmals zugelassen wurde und an dem daher auch ein H-Kennzeichen (ME - NY 911H) angebracht ist. Der Wagen war vor noch nicht allzu langer Zeit restauriert worden und hat daher einen Kilometerstand von etwa 3.500 Kilometern (nach Restaurierung). Der Marktwert des Oldtimers wird auf rund 75.000 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu dem Verbleib des verschwundenen Porsche 911 Oldtimers tätigen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

