POL-ME: "Streifenwagen" macht Halt in Hilden - Hilden - 2211090

Er tourt schon seit einiger Zeit durchs Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der "Streifenwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann. Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Beamtinnen und Beamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern dort ins Gespräch kommen, wo sie sich im alltäglichen Leben aufhalten.

In der aktuellen Woche ist der "Streifenwagen" im Hildener Stadtgebiet anzutreffen.

Am Mittwoch, 23. November 2022, wird er in der Zeit von 11 bis 12 Uhr an der Mittelstraße/ Alter Markt auf dem dortigen Wochenmarkt anzutreffen sein.

Am Donnerstag, 24. November 2022, macht der "Streifenwagen" zwischen 13 und 14 Uhr am Warrington-Platz Halt.

Bürgerinnen und Bürger können hier bei einer Bürgersprechstunde die örtlichen Bezirksdienstbeamten treffen und sich insbesondere zum Thema "Bleiben Sie wachsam - die neuen Betrugsmaschen" beraten lassen. Selbstverständlich stehen die Beamtinnen und Beamten auch für alle anderen Fragen zur Verfügung.

Bei dem Info-Mobil des Bezirks- und Schwerpunktdienstes handelt es sich um einen eigentlich ausrangierten VW-T5-Streifenwagen der Polizei NRW, der, versehen mit einem neuen Design, eine neue Aufgabe bekommen hat. Hintergrund des Konzeptes ist es, ein niederschwelliges Gesprächsangebot für Bürgerinnen und Bürger im ganzen Kreisgebiet zu schaffen. Ganz unkompliziert kann am "Streifenwagen" mit dem Beamtinnen und Beamten über die alltäglichen Sorgen und Nöte oder aber auch ganz konkrete Anliegen gesprochen werden.

