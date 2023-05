Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - gefährliche Körperverletzung

Der 14-jährige Jugendliche begab sich am 09. Mai 2023, gegen 18.00 Uhr, mit einer Softair Pistole zu einem Teich in der Gemeinde. Hier schoss er mehrfach in Richtung einer Gruppe Kinder (12 & 13 Jahre). Die Kinder wurden hierbei leicht verletzt. Dem 14-Jährigen wurde die Softair Pistole abgenommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg - vers. Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter begaben sich am Montag, dem 08. Mai 2023, im Zeitraum von 08.30 - 09.30 Uhr auf das Grundstück eines Wohnhauses am Bührener Ring und verschafften sich hier gewaltsam Zutritt zu einem Nebengebäude. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Ein 30-jähriger Mann aus Cloppenburg beabsichtigte am 08. Mai 2023, gegen 07:00 Uhr mit seinem Pkw von der B 72 auf den Industriezubringer abzubiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw eines 29-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Dieser befuhr gemeinsam mit seinem 26-jährigen Beifahrer den Industriezubringer in Fahrtrichtung Höltinghausen. Alle Beteiligten wurden hierbei leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Am 08. Mai 2023, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Heranwachsender aus Friesoythe mit seinem Pkw den Garreler Weg in Fahrtrichtung Cloppenburg. Er überholte eine unbeteiligte Zeugin und kam beim Einscheren ins Schleudern. In der Folge geriet er in den Seitenraum und kollidierte seitlich mit einem Baum. Der 21-Jährige zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

