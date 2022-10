POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht in der Ludwigstraße gesucht

Lingen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Lingen in der "Jägerstraße" zu einer Sachbeschädigung. Im Zeitraum von 22:30 Uhr bis 08:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter drei in einem Vorgarten aufgestellte Gabionen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

