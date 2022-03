Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus KfZ

Werkzeug gestohlen

Kleve-Reichswalde (ots)

Ohne erkennbare Aufbruchspuren sind unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag (28. März 2022) in einen Fiat Doblo eingedrungen, der in einer Einfahrt am Ketelweg abgestellt war. Die Diebe entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen aus dem Fond des Wagens, darunter ein Akkuschrauber, eine Schlagbohrmaschine und eine Stichsäge. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell