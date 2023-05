POL-CLP: Neue telefonische Erreichbarkeit des Polizeikommissariats Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots) - Die Pressemeldung der PI CLP/VEC vom 09.05.2023, 11:16 Uhr wird wie folgt korrigiert: Der Vorfall in Cappeln ereignete sich am 08.05.2023, gegen 18.00 Uhr. Hier der Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5504832 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle i.V. Julia Göken, PKin Telefon: 04471/1860-103 E-Mail: ...

mehr