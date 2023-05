Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss

Am Montag, dem 08. Mai 2023, gegen 17.00 Uhr wurde eine 69-jährige Frau aus Bösel während eines Spazierganges mit ihrem Hund von einem anderen Hund gebissen. Die 69-Jährige war zu Fuß auf der Kronsberger Straße, als plötzlich ein freilaufender Rottweiler versuchte ihren Hund zu beißen. Beim Versuch dies abzuwehren, wurde die Böselerin selbst gebissen. Die Hundehalterin sei wenig später dazu gekommen, Personalien wurden jedoch nicht ausgetauscht. Zeugen, die Angaben zu der Hundehalterin machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Friesoythe unter der Telefonnummer 04491/9339-0 oder der Polizei in Bösel unter der Telefonnummer 04494/92262-0.

