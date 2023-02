Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbruchdiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37589 Kalefeld, Königsberger Straße. Zeitraum: Samstag, 11.02.2023 17:00 Uhr bis 22:30 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft suchte ein in der Königsberger Straße befindliches Einfamilienhaus auf und verschaffte sich gewaltsam Zugang. Aus dem Wohnhaus wurde anschließend Schmuck und Bargeld entwendet (Wert im unteren vierstelligen Bereich). Anwohner aus Kalefeld werden gebeten, Hinweise über verdächtige Personen und Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden. Es wurde Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahl eingeleitet und die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell