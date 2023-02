POL-NOM: Getränkedosen aus vorbeifahrende Autos geworfen

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Hubeweg IGS, 10.02.2023, 18:45 Uhr Einbeck (He) Die 74-jährige Fahrzeugführerin eines VW befuhr den Parkplatz der IGS Einbeck, übersah hierbei die dortigen Treppenstufen und fuhr diese herunter. Infolgedessen entstand ein Sachschaden am Pkw sowie an der Treppe in Höhe von insgesamt ca. 1000 Euro. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Einbeck Pressestelle Telefon: ...

