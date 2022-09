Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gemeinsam für mehr Zivilcourage - Eine Aktion von der Bundespolizeiinspektion Waldmünchen und der Plan Aktionsgruppe Regensburg

Bild-Infos

Download

Regensburg (ots)

Am Samstagnachmittag (17. September) informieren Beamte der Bundespolizeiinspektion Waldmünchen und Mitarbeiter der Plan Aktionsgruppe Regensburg in einer gemeinsamen Aktion über die sechs Regeln für mehr Zivilcourage. An Informationsständen am Bahnhof Regensburg kann sich jeder von 14:00 bis 16:00 Uhr nützliche Tipps für Zeugen und Helfer geben lassen.

Nach der UN-Kinderrechtskonvention hat jedes Mädchen und jeder Junge ein Recht auf Schutz, Achtung, Respekt und Gesundheit. Allzu gerne schauen wir aber weg, wenn diese Rechte in Gefahr sind oder schieben die Verantwortung auf andere. Doch jeder kann im Rahmen seiner Möglichkeiten helfen!

Neugierig geworden? Dann schauen Sie vorbei oder informieren Sie sich unter www.aktion-tu-was.de.

Seien Sie Achtgeber, Polizeirufer, Hilfeholer, Detailerkenner, Ersthelfer und Mundaufmacher!

Die sechs Zivilcourage-Regeln:

1: Hilf, aber bring dich nicht in Gefahr

2: Ruf die Polizei unter 110

3: Bitte andere um Mithilfe

4: Präg dir Tätermerkmale ein

5: Kümmer dich um Opfer

6: Sag als Zeuge aus

Die Bundespolizeiinspektion Waldmünchen und die Plan Aktionsgruppe Regensburg stehen gemeinsam für Recht und Gerechtigkeit ein - für mehr Zivilcourage!

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell