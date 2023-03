Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind auf Fahrrad bei Unfall verletzt

Küllstedt (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Skoda Octavia verletzte sich am Dienstagnachmittag ein Kind glücklicherweise nicht ernsthaft. Der 10-jährige Junge und ein Freund waren mit ihren Fahrrädern auf der Landstraße 1006 zwischen Küllstedt und Büttstedt unterwegs. Bisherigen Ermittlungen zufolge scherte der Junge in dem Moment nach links aus, als der 32-jährige Skodafahrer gerade an den Kindern vorbeifahren wollte. Er erfasste das Vorderrad des Jungen, der sich an der Schulter verletzte. Ein Krankenwagen brachte das Kind in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell