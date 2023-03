LPI-NDH: Unbewohntes Wohnhaus in Flammen

Nordhausen (ots) - Bis heute Morgen kam es auf der Landstraße 1034, zwischen Schiedungen und Friedrichsthal, zu Verkehrsbehinderungen. In der Nacht, kurz nach 1 Uhr, war dort ein Sattelzug aus Bayern, aus bislang noch ungeklärter Ursache, nach rechts von der Straße abgekommen und in einem Graben zur Seite gekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Gegen 8.45 Uhr war die Straße wieder komplett ...

