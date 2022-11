POL-PPTR: Raub in Trier - Zeugen gesucht

Trier (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am späten Sonntagabend, 20.11.2022, gegen 23 Uhr in ein Möbelhaus in Trier- Zewen ein. Auf ihrer Suche nach Diebesgut wurden die Täter offenbar gestört und ließen ihr Einbruchswerkzeug im Geschäft zurück. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier entgegen, Tel. 0651/ 9779-2290. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Pressestelle ...

