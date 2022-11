Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Lothar Schneider als Dienststellenleiter der Polizeiinspektion verabschiedet - Karin Beerbohm folgt ihm nach

Zell/Mosel (ots)

Auf Einladung von Polizeipräsident Friedel Durben fanden sich geladene Gäste aus Bürgerschaft, Politik, Verwaltung und Führungskräften der Polizei in der Zeller-Schwarze-Katz-Halle ein, um dem scheidenden Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Zell, Herrn Ersten Polizeihauptkommissar Lothar Schneider, die Ehre zu erweisen.

Nach mehr als 42 Jahren im Dienst für die Bürgerinnen und Bürger verabschiedete der Polizeipräsident den langjährigen Dienststellenleiter aus dem aktiven Polizeidient. Gleichzeitig stellte Durben der Öffentlichkeit die neue Dienststellenleiterin, Polizeihauptkommissarin Karin Beerbohm, vor. Sie leitet die Dienststelle offiziell bereits seit dem 1. Oktober 2022.

Der Polizeipräsident dankte Lothar Schneider dafür, dass der gebürtige Zeller für mehr als neun Jahre als Dienststellenleiter die Verantwortung für die Sicherheit der Menschen im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Zell und für die ihm anvertrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen hat.

Seinen Polizeidienst begann er am 1. August 1980 in der Bereitschaftspolizei - damals als Polizeiwachtmeister. Erste Führungsaufgaben übernahm er ab 1989, nach erfolgreichem Laufbahnwechsel in den gehobenen Polizeidienst, als Polizeikommissar und Dienstgruppenleiter im Polizeipräsidium Koblenz. Seit 1993 gehört Schneider der Polizeiinspektion Zell an. Zunächst war er auch hier Dienstgruppenleiter, ab 2008 stellvertretender Leiter und - in Personalunion - Leiter der Polizeiwache Traben-Trarbach. Am 1. Mai 2013 wurde er dann Chef in der Polizeiinspektion.

Als gebürtiger Zeller, der in Zell unweit seiner Dienststelle wohnt und darüber hinaus über viele Jahre hinweg kommunalpolitisch engagiert war, verfügt er über ein hervorragendes Netzwerk und kennt "Land und Leute". "Ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich quasi mit Ihrer ganzen Person über viele Jahre hinweg dem Wohl der Menschen in Ihrer Heimat gewidmet haben. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und einen erfüllten Ruhestand", sagte Polizeipräsident Durben zum Abschied seines Dienststellenleiters.

Diese Personen- und Ortskenntnis vermittelte Lothar Schneider schon frühzeitig an seine Stellvertreterin und jetzige Nachfolgerin, Polizeihauptkommissarin Karin Beerbohm. Und daher ist die "Neue" gar nicht neu bei der Zeller Polizeiinspektion. Seit etwas mehr als zwei Jahren ist sie schon "Vize" in der Dienststelle. Sie kennt sowohl die Mitarbeitenden als auch den Dienstbezirk gut und hat sich entsprechend schnell in die neue Aufgabe eingefunden.

Ihre polizeiliche Vita begann nach dem Abitur 1987 bei der damaligen Bereitschaftspolizei Wittlich-Wengerohr im mittleren Dienst. Nach ihrem Wechsel in den gehobenen Polizeidienst übernahm sie 2001 Führungsverantwortung als Dienstgruppenleiterin bei der Polizeiinspektion Wittlich und betreute dort anschließend das Thema Jugendkriminalität. Hiernach übernahm sie für acht Jahre die Verantwortung für die Einsatzplanung in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Wittlich und wechselte schließlich am 1. Februar 2020 zur Polizeiinspektion Zell, deren Leiterin sie seit Oktober 2022 ist.

Polizeipräsident Durben lobte die gute Leistungsbilanz der Polizei in Zell und stellte diese als Ansporn für die neue Dienststellenleiterin in den Raum. "Für eine gute Polizei- und Sicherheitsarbeit ist die Zusammenarbeit und das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern, den kommunalen und zivilen Kooperationspartnern und mit den Ihnen anvertrauten Mitarbeitenden unabdingbar. Ich bin mir sicher, dass Ihnen dies gelingt". Mit diesen Worten wünschte der Behördenleiter der neuen Inspektionsleiterin Glück, Erfolg und Spaß bei der anspruchsvollen Arbeit.

Als weiterer Laudator schloss sich dem Polizeipräsidenten der Landrat des Landkreises Cochem-Zell, Herr Manfred Schnur, mit einem Gruß der "kommunalen Familie" an.

Hermann-Josef Klein überbrachte als Vorsitzender des Örtlichen Personalrats der Polizeidirektion Wittlich die Grüße und Glückwünsche der Personalvertretung.

Der baldige Pensionär Lothar Schneider bedankte sich für die Wünsche und das in ihn gesetzte Vertrauen durch die Behördenleitung, dankte den Kooperationspartnern für die konstruktive und immer offene Zusammenarbeit und nicht zuletzt auch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

In seiner Rede vollzog er einen Streifzug durch seine mehr als 42-jährige Dienstzeit und gab seiner Nachfolgerin und seinen nun ehemaligen Mitarbeitenden den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg. Sein Fazit war umfassend: "Polizeiarbeit ist Teamwork, das kann nur gemeinsam klappen - danke, dass ihr mich so kollegial unterstützt habt"!

Polizeihauptkommissarin Beerbohm bedankte sich ebenfalls für das Vertrauen des Behördenleiters, die Leitung der Dienststelle übernehmen zu dürfen. Sie pflichtete ihrem Vorredner bei: "Die Polizei kann nur im Team, durch die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern in der Sicherheitsarbeit und mit den Menschen in der Region erfolgreich sein. Dies ist Auftrag und Ansporn für mich"!

Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim schloss die Runde der Redner mit Gedanken zum neuen Lebensabschnitt - in den beide eintreten.

Das Blechbläserquintett des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz umrahmte die Veranstaltung mit musikalischen Beiträgen.

