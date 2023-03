Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw in Graben gekippt, Bergungsarbeiten dauerten Stunden

Nordhausen (ots)

Bis heute Morgen kam es auf der Landstraße 1034, zwischen Schiedungen und Friedrichsthal, zu Verkehrsbehinderungen. In der Nacht, kurz nach 1 Uhr, war dort ein Sattelzug aus Bayern, aus bislang noch ungeklärter Ursache, nach rechts von der Straße abgekommen und in einem Graben zur Seite gekippt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Gegen 8.45 Uhr war die Straße wieder komplett befahrbar. Der 24-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich und kann derzeit noch nicht konkret beziffert werden

