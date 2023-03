LPI-NDH: Vandalismus auf Baustelle

Nordhausen (ots) - Eine junge Fahranfängerin befuhr am Montagabend, gegen 19.35 Uhr, die Landstraße zwischen Werther und Wolkramshausen. Am Abzweig nach Wollersleben kam sie mit ihrem Smart in einer Kurve von der Straße ab, stieß gegen ein Verkehrszeichen, ehe das Auto auf dem Dach liegen blieb. Die junge Frau hatte Glück und verletzte sich nicht ernsthaft. Sie wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt. ...

