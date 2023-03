LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl eines Holzkochherdes gesucht

Bleicherode (ots) - In der zurückliegenden Nacht trieben Vandalen ihr Unwesen auf einer Baustelle an der Gartenstraße in Bleicherode. Der oder die Täter zerstörten die Scheibe eines abgestellten Baggers. Bauzäune wurden über das Gelände geworfen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

