Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anwohner schmeißt Verkäufer raus und verletzt diesen leicht

Bad Frankenhausen (ots)

Am Montagnachmittag klingelte ein 20-jähriger Mann, der für ein Subunternehmen der Deutschen Telekom tätig ist, in einem Wohngebiet von Bad Frankenhausen an mehreren Wohnungstüren. Er beabsichtigte neue Produkte vorzustellen und möglichst auch neue Verträge abzuschließen. Das missfiel einem Anwohner. Der 52-Jährige sprach den 20-jährigen Rumänen an, beleidigte ihn ausländerfeindlich und forderte ihn zum Verlassen des Hauses auf. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll er aus seiner Wohnung einen messerartigen Gegenstand geholt und dem jungen Mann gezeigt haben. Dieser ließ sich nicht beeindrucken, so das der Anwohner ihn an der Jacke packte und über die Treppe zum Ausgang zerrte. Hierbei verletzte sich der 20-Jährige leicht am Fuß. Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen des Verdachtes der Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

