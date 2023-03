Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandursache nach Feuer in Wohnhaus noch nicht eindeutig geklärt

Nordhausen (Heringen/Helme) (ots)

Die Kriminalpolizei hat am heutigen Tag die Ermittlungen zur Brandursache fortgeführt und abgeschlossen. Noch kann nicht eindeutig gesagt werden, was das verheerende Feuer am Dienstagabend ausgelöst hat. Der Brandort ist nach wie vor noch nicht wieder freigegeben. Ein Sachverständiger soll zum Einsatz kommen. Die Feuerwehr wird weitere Maßnahmen zur Gebäudesicherung durchführen, um die Verkehrssicherheit wieder zu gewährleisten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell