Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Pkw

Im Zeitraum vom Sonntag, dem 07. Mai 2023, 11.00 Uhr bis Dienstag, 09. Mai 2023, 16.00 Uhr versuchten unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem VW Polo zu verschaffen, welcher ordnungsgemäß in einem Parkhaus am Bremer Tor abgestellt worden war. Der 34-jährige Geschädigte bemerkte den Schaden an der Fahrertür am Dienstagnachmittag und meldete den Vorfall der Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/943-0 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Montag, dem 08. Mai 2023, im Zeitraum von 13.00 - 14.00 Uhr zerkratzten unbekannte Täter die gesamte linke Pkw-Seite eines Toyota Avensis, welcher vor einer Apotheke an der Franziskusstraße geparkt worden war. Der entstandene Schaden an dem Pkw, welcher einer 76-jährigen aus Lohne gehört, beläuft sich rund 700,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/80846-0 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Freitag, 31. März 2023 bis Freitag, 05. Mai 203 beschädigten unbekannte Täter das Schloss eines Parkgebührenautomaten an der Große Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-99936-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 09. Mai 2023, 16.40 Uhr befuhr eine 59-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw den Bokener Damm, aus Dinklage kommend in Richtung Vechta. Als sie, aufgrund von kreuzenden Radfahrern, abbremsen musste, konnte ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta, der sich hinter der 59-jährigen befand, nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vorderen Pkw auf. Hierbei wurde die 59-jährige leicht verletzt.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 08. Mai 2023, befuhr eine 15-jährige Heranwachsende mit einem Motorrad die Straße Zum Hansa-Center, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Mutter, welche auch Halterin des Motorrads war, ließ die Fahrt zu. Die Weiterfahrt wurde untersagt, Strafverfahren gegen Mutter und Tochter wurden eingeleitet.

