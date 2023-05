Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.05.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Zigarettenautomat angegangen++Betrug mit TAN-Verfahren++Informationsabend der Polizei für Schülerinnen und Schüler in Emden++

Ostrhauderfehn - Zigarettenautomat angegangen

Unbekannte haben in der letzten Nacht versucht, einen Zigarettenautomaten in der 1.Südwieke aufzubrechen. Ein Anwohner wurde gegen 02:20 Uhr durch laute Geräusche geweckt und bemerkte zwei männliche Personen, welche sich an dem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Daraufhin flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute in Richtung Sportplatz. Der Zigarettenautomat wurde beschädigt, die Höhe des entstandenen Schadens wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei in Leer hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Betrug mit TAN-Verfahren

Wie der Polizei erst jetzt angezeigt wurde, kam es bereits am 28.04.2023 zu einem Betrug, bei dem Unbekannte einen vierstelligen Geldbetrag erlangten. Ein 56-jähriger Mann aus Emden wurde bereits am Freitag von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter angerufen, dem angeblich zwei auffällige Kontobuchungen aufgefallen waren. Er bot an, die Buchungen zu stornieren und dafür die TAN (sechsstellige Nummer, die die Bank online zu einer Überweisung bemächtigt) zu benötigen. Der Emder erhielt daraufhin eine SMS mit einem Aktivierungscode, den er bestätigte. Vom Konto des Mannes wurde anschließend ein vierstelliger Geldbetrag abgebucht. Die Polizei warnt nochmals eindringlich, persönliche Daten an fremde Personen weiterzugeben.

Emden - Schülerinnen und Schüler in Emden aufgepasst!

Am 30.05.2023 findet in der Zeit von 18.00-20.00 Uhr ein Informationsabend für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 9 im Polizeikommissariat Emden, Bahnhofsplatz 3 in 26721 Emden, statt. Es werden Informationen rund um das Studium, die Voraussetzungen, die Bewerbung sowie das Auswahlverfahren bei der Polizei Niedersachsen gegeben. Wer möchte, kann eine Begleitperson, z.B. ein Elternteil, mitbringen.

Der Eintritt ist kostenfrei.

Wir bitten um eine Anmeldung unter Angabe von Namen, besuchter Schule, Erreichbarkeit und ggf. Namen der Begleitperson unter ausbildung@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

Schnell sein lohnt sich - die Plätze sind begrenzt.

