POL-PDPS: Körperverletzung auf Tankstellengelände

Zweibrücken (ots) - Ein unbekannter Täter betankte am 25.02.2023 zwischen 02:45 Uhr und 02:47 Uhr seinen weißen Fiat Punto mit dem niederländischen Kennzeichen in der Saarlandstraße 2 in Zweibrücken, stieg danach auf der Beifahrerseite in das Tatfahrzeug ein und entfernte sich über die Saarlandstraße in Richtung Steinhauser Straße von der Tatörtlichkeit. Der Schaden liegt im zweistelligen Bereich. Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeiinspektion Zweibrücken ...

