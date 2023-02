Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tankbetrug

Zweibrücken (ots)

Ein unbekannter Täter betankte am 25.02.2023 zwischen 02:45 Uhr und 02:47 Uhr seinen weißen Fiat Punto mit dem niederländischen Kennzeichen in der Saarlandstraße 2 in Zweibrücken, stieg danach auf der Beifahrerseite in das Tatfahrzeug ein und entfernte sich über die Saarlandstraße in Richtung Steinhauser Straße von der Tatörtlichkeit. Der Schaden liegt im zweistelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell